Загороднюк: 18-річні юнаки не потраплять під весняний призов

“На весняний призов у квітні цього року ми не будемо залучати 18-ти та 19-ти річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання піти на службу в ЗСУ. Вік призову з 18 років чітко прописаний у Законі і він ніколи не змінювався. І, власне, Указ Президента підписаний в межах існуючого закону”, — зазначив Загороднюк.

Міністр оборони також додав, що: “Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, аби вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, які ми отримуємо. Відзначу, що під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років. Отже, ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде”.

Щодо реформи призову, глава Міноборони написав: “Щодо реформи призову, про яку неодноразово заявляв — питання опрацьовується і над розробкою концепції реформи ведеться активна робота, яка потребує часу та змін в законодавстві. Ми обов’язково залучимо громадськість до обговорення та зробимо цей процес максимально відкритим”.

Додамо, що сьогодні Президент підписав указ № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.