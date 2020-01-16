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Зеленський підписав указ про цьогорічний призов в армію з 18 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”. Відповідний документ від 16 січня опубліковано на сайті Глави держави, передає УНН.

Зеленський підписав указ про цьогорічний призов в армію з 18 років

Так, згідно з указом, Зеленський постановив визначити на 2020 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу:

1) квітень — червень;
2) жовтень — грудень.

Президент також постановив призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:

1) y квітні — червні 2020 року;
2) y жовтні — грудні 2020 року.

Кабінету міністрів Зеленський доручив визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

Окрім того, Президент постановив звільнити в запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань:

1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби:

у квітні — червні 2020 року;
у жовтні — грудні 2020 року;

2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби:

у квітні — червні 2020 року;
у жовтні — грудні 2020 року.

Як повідомляв УНН, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що держава та він особисто виступають за скасування призову на військову службу. 

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