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Зеленский подписал указ о нынешнем призыве в армию с 18 лет

Киев • УНН

 • 37611 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году". Соответствующий документ от 16 января опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

Зеленский подписал указ о нынешнем призыве в армию с 18 лет

Так, согласно указу, Зеленский постановил определить на 2020 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу:

1) апрель - июнь;
2) октябрь - декабрь.

Президент также постановил призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу:

1) в апреле - июне 2020 года;
2) в октябре - декабре 2020 года.

Кабинету министров Зеленский поручил определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кроме того, Президент постановил уволить в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - июне 2020 года;
в октябре - декабре 2020 года;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - июне 2020 года;
в октябре - декабре 2020 года.

Как сообщал УНН, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что государство и он лично выступают за отмену призыва на военную службу.

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