Загороднюк: 18-летние юноши не попадут под весенний призыв

“На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, Указ Президента подписан в рамках существующего закона”, — отметил Загороднюк.

Министр обороны также добавил, что: “Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому служат обращения, которые мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет”.

Касательно реформы призыва, глава Минобороны написал: “Касательно реформы призыва, о которой неоднократно заявлял — вопрос прорабатывается и над разработкой концепции реформы ведется активная работа, которая требует времени и изменений в законодательстве. Мы обязательно привлечем общественность к обсуждению и сделаем этот процесс максимально открытым”.

Добавим, что сегодня Президент подписал указ № 13/2020 “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году”.