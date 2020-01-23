Загороднюк рассказал, почему военнослужащие покидают службу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Чаще всего военнослужащие покидают армию через социальные и нравственные вопросы. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.
"У нас нет такого всплеска покидания армии военнослужащими из ВСУ. Действительно, текучесть кадров высокая, она когда-то 8%, когда 10% в год и выше 10%. Если мы сравниваем с позапрошлым годом и с началом прошлого года, то она не увеличилась. Текучесть кадров - это проблема и эту проблему мы знаем и мы ее будем решать. Вопрос в том, что причина, по которой идут военнослужащие - это чаще всего фактор коллектива, фактор командира, такие социальные и нравственные вопросы", - сказал Загороднюк.
По его словам, согласно проведенным министерством и волонтерами исследований, еще одной причиной покидания армии является социальное обеспечение.
Отвечая на вопрос, что должно сделать государство, чтобы удержать военнослужащих в армии, Загороднюк ответил: "Если спросить контрактника, или человека, который прослужил уже много лет, основной вопрос, который они называют - это жилье. Потому что для гражданского человека это может быть не совсем очевидно, но это первое, что чаще всего называют военнослужащие. Во-вторых, это фактор командира, это моральное состояние в коллективе".
По словам министра, эти все вопросы нужно решать постоянно, но их нельзя решить за 5 или 6 месяцев.
Добавим, Загороднюк также сообщил, что в Украине проходят службу по контракту 85% военнослужащих.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в район проведения операции объединенных сил.