Строковиків не будуть відправляти до району проведення ООС – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що військовослужбовців строкової служби не будуть відправляти до району проведення операції об’єднаних сил. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"До району проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовців строкової служби ми не відправляємо. На фронт вони не їдуть. У нас є такі ситуації, коли людина підписує контракт, їй 18 чи 19 років і як контрактник, він вже їде до ООС, але мова в жодному разі не йде про строковиків. Це не змінюється, а залишається так і надалі", - сказав Загороднюк у ефірі одного із телеканалів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".
Раніше Загороднюк запевнив, що 18-річні вступатимуть на службу лише добровільно.