Срочников не будут отправлять в район проведения ООС - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в район проведения операции объединенных сил. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В район проведения операции Объединенных сил военнослужащих срочной службы мы не отправляем. На фронт они не едут. У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник, он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках. Это не изменится, так и в дальнейшем", - сказал Загороднюк в эфире одного из телеканалов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
Ранее Загороднюк заверил, что 18-летние будут поступать на службу только добровольно.