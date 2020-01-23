Загороднюк розповів, чому військовослужбовці покидають службу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Найчастіше військовослужбовці покидають армію через соціальні та моральні питання. Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
"В нас немає такого сплеску покидання армії військовослужбовців зі ЗСУ. Дійсно, плинність кадрів висока, вона колись 8%, колись 10% на рік і вище ніж 10%. Якщо ми порівнюємо з позаминулим роком і з початком минулого року, то вона не збільшилась. Плинність кадрів - це проблема і цю проблему ми знаємо і ми маємо її вирішувати. Питання в тому, що причина, за якої йдуть військовослужбовці - це частіше за все фактор колективу, фактор командира, такі соціальні й моральні питання", - сказав Загороднюк.
За його словами, відповідно до проведених міністерством та волонтерами досліджень, ще однією причиною покидання армії є соціальне забезпечення.
Відповідаючи на питання, що має зробити держава, аби втримати військовослужбовців в армії, Загороднюк відповів: "Якщо запитати контрактника, або людину, яка послужила вже багато років, основне питання, яке вони називають - це житло. Тому що для цивільної людини це може бути не зовсім очевидно, але це перше, що частіше всього називають військовослужбовці. По друге, це фактор командира, це моральний стан у колективі".
За словами міністра, ці всі питання потрібно вирішувати постійно, але їх не можна вирішити за 5 чи 6 місяців.
Додамо, Загороднюк також повідомив, що в України проходять службу за контрактом 85% військовослужбовців.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що військовослужбовців строкової служби не будуть відправляти до району проведення операції об’єднаних сил.