Погиб командир батальона "Карпатская Сечь"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Погиб командир батальона “Карпатский Сечь” Олег Куцин. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Роман Марцинкив, передает УНН.
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“Непоправимая потеря! На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров — Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель „Легиона Свободы“, командир батальона „Карпатская Сечь“ (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и доброго человека с несгибаемым характером”, — написал Марцинков и выразил соболезнования семье героя.
Добавим
Куцин занимался волонтерством и воевал за Украину с 2014 года.
Напомним
В бою под Изюмом погиб киевский активист Роман Ратушный.