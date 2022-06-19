Загинув командир батальйону “Карпатська Січ”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Роман Марцінків, передає УНН.
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“Непоправна втрата! На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів — Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник „Легіону Свободи“, командир батальйону „Карпатська Січ“ (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером”, — написав Марцинків та вислови співчуття родині героя.
Додамо
Куцин займався волонтерством та воював за Україну з 2014 року.
Нагадаємо
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