Погибший в Николаевской области в результате наезда грузовика оказался прокурором: виновник задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаевской области задержали водителя грузовика, который сбил 48-летнего прокурора, на обочине менявшего шину и скрылся с месяца события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 „Одесса — Мелитополь — Новоазовск“ вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине сменить шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
“В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы”, — добавляется в сообщении.
Во время проведения полицейской операции “Перехват” водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса.
Главным управлением Нацполиции в Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).
“Прокурор Андрей Крупко более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности”, — суммируется в сообщении.
Напомним, в Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил 48-летнего мужчину, который менял шину на обочине и скрылся с места происшествия.