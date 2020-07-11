Погибший в Николаевской области в результате наезда грузовика оказался прокурором: виновник задержан

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаевской области задержали водителя грузовика, который сбил 48-летнего прокурора, на обочине менявшего шину и скрылся с месяца события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 „Одесса — Мелитополь — Новоазовск“ вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине сменить шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

“В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы”, — добавляется в сообщении.

Во время проведения полицейской операции “Перехват” водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса.

Главным управлением Нацполиции в Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

“Прокурор Андрей Крупко более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности”, — суммируется в сообщении.

Напомним, в Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил 48-летнего мужчину, который менял шину на обочине и скрылся с места происшествия.

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