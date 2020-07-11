На Миколаївщині водій вантажівки насмерть збила чоловіка, який змінював шину, та зник з місця події

“Сьогодні, 11 липня, близько 9:20, на автодорозі М-14 „Одеса — Мелітополь — Новоазовськ“, біля села Весняне водій вантажного автомобіля DAF скоїв наїзд на 48-річного водія Skoda Kodiaq, який зупинився на узбіччі змінити шину. З місця події водій вантажівки зник”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок автопригоди автомобіль отримав механічні пошкодження, а водій кроссовера зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до медичного закладу, у якому, попри зусилля лікарів, невдовзі помер.

Правоохоронці вилучили частки транспортного засобу, які були залишені на місці аварії, та розпочали пошуки автомобіля і водія причетного до автопригоди.

Транспортний засіб правоохоронці розшукали вже на території Одеської області.

“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України „Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами“, санкція статті передбачає покарання до восьми років ув’язнення”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується.