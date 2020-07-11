В Николайевской области водитель грузовика насмерть сбила мужчину, который менял шину, и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаейвской области водитель грузовика насмерть сбил 48-летнего мужчину, который менял шину на обочине и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
“Сегодня, 11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 „Одесса — Мелитополь — Новоазовск“, возле села Весеннее водитель грузового автомобиля DAF совершил наезд на 48-летнего водителя Skoda Kodiaq, который остановился на обочине сменить шину. С места происшествия водитель грузовика скрылся”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а водитель кроссовера получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, в котором, несмотря на усилия врачей, вскоре умер.
Правоохранители изъяли части транспортного средства, которые были оставлены на месте аварии, и начали поиски автомобиля и водителя причастного к ДТП.
Транспортное средство правоохранители разыскали уже на территории Одесской области.
“По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины „Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами“, санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Донецкой области водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Правоохранители нашли его автомобиль, однако сам мужчина скрывается.