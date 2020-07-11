Загиблий на Миколаївщині внаслідок наїзду вантажівки виявився прокурором: винуватця затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На Миколаївщині затримали водія вантажівки, який збив 48-річного прокурора, який на узбіччі замінював шину та втік з місяця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“11 липня, близько 9:20, на автодорозі М-14 „Одеса — Мелітополь — Новоазовськ“ поблизу Миколаєва у дорожньо-транспортній пригоді загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Андрій Крупка”, — сказано у повідомленні.
За попередніми даними, працівник прокуратури зупинився на узбіччі змінити шину свого автомобіля. В цей час на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль, після чого, не зупиняючись, зник з місця події.
“Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні”, — додається у повідомленні.
Під час проведення поліцейської операції “Перехват” водія вантажівки було встановлено та затримано біля міста Одеса.
Головним управлінням Нацполіції в Миколаївській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України).
“Прокурор Андрій Крупка понад 20 років пропрацював в органах прокуратури Миколаївської області, займаючи різні посади”, — підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині водій вантажівки насмерть збив 48-річного чоловіка, який змінював шину на узбіччі та зник з місця події.