Гибель от вражеского артобстрела 96-летнего бывшего узника концлагерей: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за гибели бывшего узника нацистских концлагерей 96-летнего Бориса Романченко от вражеского артиллерийского обстрела многоэтажки в Харькове. Об этом УНН сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 18 марта военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел многоэтажки в Московском районе города Харькова. В результате этого погиб 96-летний житель дома. Во времена Второй мировой войны мужчина был узником нескольких нацистских концлагерей.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель бывшего узника нацистских концлагерей 96-летнего Бориса Романченко. Глава государства отметил, что Романченко выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, во времена Второй мировой, а погиб в Харькове в 21 веке от российского обстрела.
Добавим
Борис Романченко пережил немецкие концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. О смерти мужчины Фонд мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Доры узнал от его внучки.