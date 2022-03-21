Зеленський про смерть 96-річного харків'янина Романченка: вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, а загинув від снаряду рф

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"У Харкові був убитий Борис Романченко. Колишній в'язень нацистских концтаборів, йому було 96 років. Вдумайтеся, будь ласка, скільки всього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзені - у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці. Кожен день війни все очевидніше, що це в них таке денацифікація", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Борис Романченко пережив німецькі концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Про смерть чоловіка Фонд меморіалів Бухенвальда і Міттельбау-Дори дізнався від його онучки. За її словами, Борис мешкав у багатоповерхівці, у яку влучив снаряд. Квартира згоріла.