Зеленский о смерти 96-летнего харьковчанина Романченко: выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, а погиб от снаряда рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель бывшего узника нацистских концлагерей 96-летнего Бориса Романченко. Глава государства отметил, что Романченко выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, во времена Второй мировой, а погиб в Харькове в 21 веке от российского обстрела. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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"В Харькове был убит Борис Романченко. Бывший узник нацистских концлагерей, ему было 96 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзен - в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, который ударил по обычной харьковской многоэтажке. Каждый день войны все очевиднее, что это у них такое денацификация", - сказал Зеленский.
Напомним
Борис Романченко пережил немецкие концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. О смерти мужа Фонд мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Доры узнал от его внучки. По ее словам, Борис жил в многоэтажке, в которую попал снаряд. Квартира сгорела.