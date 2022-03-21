Зеленский о смерти 96-летнего харьковчанина Романченко: выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, а погиб от снаряда рф

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"В Харькове был убит Борис Романченко. Бывший узник нацистских концлагерей, ему было 96 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзен - в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, который ударил по обычной харьковской многоэтажке. Каждый день войны все очевиднее, что это у них такое денацификация", - сказал Зеленский.

Напомним

Борис Романченко пережил немецкие концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. О смерти мужа Фонд мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Доры узнал от его внучки. По ее словам, Борис жил в многоэтажке, в которую попал снаряд. Квартира сгорела.