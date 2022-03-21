У Харкові загинув 96-річний чоловік, що пережив німецькі концтабори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові загинув 96-річний Борис Романченко, який пережив німецькі концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд меморіалів Бухенвальда і Міттельбау-Дори.
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Про смерть чоловіка минулої п’ятниці Фонд дізнався від його онучки. За її словами, Борис мешкав у багатоповерхівці, у яку влучив снаряд. Квартира згоріла.
“Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора”, - йдеться у повідомленні.
У 2012 році він зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення концтабору Бухенвальд.
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Борис Романченко народився 20 січня 1926 року в Бондарі під Сумами й був депортований до Дортмунда в 1942 році, де йому довелося працювати на каторжних роботах. Він намагався втекти, але був схоплений і відправлений до концентраційного табору Бухенвальд у жовтні 1943 року.
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