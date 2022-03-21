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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Харкові загинув 96-річний чоловік, що пережив німецькі концтабори

У Харкові загинув 96-річний чоловік, що пережив німецькі концтабори

Київ • УНН

 • 193500 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові загинув 96-річний Борис Романченко, який пережив німецькі концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд меморіалів Бухенвальда і Міттельбау-Дори.

Деталі

Про смерть чоловіка минулої п’ятниці Фонд дізнався від його онучки. За її словами, Борис мешкав у багатоповерхівці, у яку влучив снаряд. Квартира згоріла.

“Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора”, - йдеться у повідомленні.

У 2012 році він зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення концтабору Бухенвальд.

Додатково

Борис Романченко народився 20 січня 1926 року в Бондарі під Сумами й був депортований до Дортмунда в 1942 році, де йому довелося працювати на каторжних роботах. Він намагався втекти, але був схоплений і відправлений до концентраційного табору Бухенвальд у жовтні 1943 року.

Нагадаємо

З початку нападу росії ООН зафіксувало 2149 жертв серед цивільного населення України.

Українські Національні Новини

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