ООН: з початку війни в Україні зафіксовано 2149 жертв серед мирних громадян, з них загиблих - 816
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Управління Верховного комісара ООН зафіксувало 2149 жертв серед цивільного населення у період з 24 лютого по 18 березня. Такі дані опубліковано на сайті ООН, інформує УНН.
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Загалом в Україні 816 загиблих серед мирних громадян, з них 59 дітей та 757 дорослих. Кількість поранених - 1333, з них 1259 дорослих і 74 дітей.
У Донецькій та Луганській областях фахівці зафіксували 903 цивільних жертв (222 загиблих і 681 поранених): на підконтрольних територіях - 675 (172 загиблих і 503 поранених), на території так званих “Л/ДНР” - 228 (50 загиблих і 178 поранених).
Більшість цивільних громадян, за даними ООН, постраждали від застосування вибухової зброї з широкою зоною впливу, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також від ракетних та повітряних ударів.
Управління вважає, що фактичні цифри значно вищі, зокрема на територіях, які контролює український уряд. Отримання інформації з місць інтенсивних бойових дій, зазначають в УВКПЛ, затримується, а деякі звіти ще чекають на підтвердження.
Зокрема, це стосується Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область). У цих містах повідомляють про значну кількість жертв серед мирного населення.
Нагадаємо
З початку війни в Україні загинуло 109 дітей.