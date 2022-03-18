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ООН: с начала войны в Украине зафиксировано 2149 жертв среди мирных граждан, из них погибших - 816

ООН: с начала войны в Украине зафиксировано 2149 жертв среди мирных граждан, из них погибших - 816

Киев • УНН

 • 131957 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Управление Верховного комиссара ООН зафиксировало 2149 жертв среди гражданского населения в период с 24 февраля по 18 марта. Такие данные опубликованы на сайте ООН, информирует УНН.

Детали

Всего в Украине 816 погибших среди мирных граждан, из них 59 детей и 757 взрослых. Количество раненых - 1333, из них 1259 взрослых и 74 детей.

В Донецкой и Луганской областях специалисты зафиксировали 903 гражданских жертв (222 погибших и 681 раненых): на подконтрольных территориях - 675 (172 погибших и 503 раненых), на территории так называемых “Л/ДНР” - 228 (50 погибших и 178 раненых).

Большинство мирных граждан, по данным ООН, пострадали от применения взрывчатого оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также от ракетных и воздушных ударов.

Управление считает, что фактические цифры значительно выше, в частности, на территориях, которые контролирует украинское правительство. Получение информации с мест интенсивных боевых действий, отмечают в УВКПЧ, задерживается, а некоторые отчеты еще ждут подтверждения.

В частности, это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область). В этих городах сообщают о значительном количестве жертв среди мирного населения.

Напомним

С начала войны в Украине погибло 109 детей.

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