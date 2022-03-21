В Харькове погиб 96-летний мужчина, переживший немецкие концлагеря

Детали

О смерти мужчины в прошлую пятницу Фонд узнал от его внучки. По ее словам, Борис жил в многоэтажке, в которую попал снаряд. Квартира сгорела.

“Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вицепрезидентом Международного комитета Бухенвальд-Дора”, - говорится в сообщении.

В 2012 году он зачитал клятву Бухенвальда "Создание нового мира, где царят мир и свобода" во время празднования годовщины освобождения концлагеря Бухенвальд.

Дополнительно

Борис Романченко родился 20 января 1926 года в Бондари под Сумами и был депортирован в Дортмунд в 1942 году, где ему пришлось работать на каторжных работах. Он пытался бежать, но был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь Бухенвальд в октябре 1943 года.

Напомним

С начала нападения россии ООН зафиксировала 2149 жертв среди гражданского населения Украины.