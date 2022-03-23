Загибель від ворожого артобстрілу 96-літнього колишнього в’язня концтаборів: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів 96-річного Бориса Романченка від ворожого артилерійського обстрілу багатоповерхівки в Харкові. Про це УНН повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 18 березня військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл багатоповерхівки у Московському районі міста Харкова. В результаті цього загинув 96-річний мешканець будинку. У часи Другої світової війни чоловік був в‘язнем кількох нацистських концтаборів.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів 96-річного Бориса Романченка. Глава держави зауважив, що Романченко вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, у часи Другої світової, а загинув у Харкові в 21 столітті від російського обстрілу.
Додамо
Борис Романченко пережив німецькі концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Про смерть чоловіка Фонд меморіалів Бухенвальда і Міттельбау-Дори дізнався від його онучки.