Захватчики ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома

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“Славянск снова обстреляли. Прошлая ночь в городе оказалась беспокойной. В результате очередного вражеского удара пострадал микрорайон Черевковка. Разрушены несколько частных домов. Сгорели два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших”, – сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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Последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску в Донецкой области не меняется – его почти постоянно обстреливают. При этом на Славянском направлении наши позиции не меняются, сообщил Лях.