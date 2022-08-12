Захватчики ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск в Донецкой области, разрушены несколько частных домов, сообщает УНН со ссылкой на информацию Славянской городской военно-гражданской администрации.
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“Славянск снова обстреляли. Прошлая ночь в городе оказалась беспокойной. В результате очередного вражеского удара пострадал микрорайон Черевковка. Разрушены несколько частных домов. Сгорели два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших”, – сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
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Последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску в Донецкой области не меняется – его почти постоянно обстреливают. При этом на Славянском направлении наши позиции не меняются, сообщил Лях.