Загарбники вночі обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватні будинки

Цитата

“Слов’янськ знову обстріляли. Минула ніч у місті видалася неспокійною. Внаслідок чергового ворожого удару постраждав мікрорайон Черевківка. Зруйновано декілька приватних будинків. Згоріли дві автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Доповнення

Останній місяць інтенсивність ворожих ударів по Слов'янську на Донеччині не змінюється - його майже постійно обстрілюють. При цьому на Слов'янському напрямку наші позиції не змінюються, повідомив Лях.