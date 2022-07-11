Захватчики полностью разрушили 216 учебных заведений в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения рф в Украину полностью разрушили 216 учебных заведений, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Офиса Генпрокурора, более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 11 июля известно о 347 погибших и 648 раненых детях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 187, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
В Харькове в ночь на 11 июля российская ракета снова попала в школу в Харькове.