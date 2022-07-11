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Загарбники повністю зруйнували 216 навчальних закладів в Україні

Загарбники повністю зруйнували 216 навчальних закладів в Україні

Київ • УНН

 • 109053 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну повністю зруйнували 216 навчальних закладів, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, більше ніж 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 11 липня відомо про 347 загиблих та 648 поранених дітей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

У Харкові в ніч на 11 липня російська ракета знову поцілила в школу у Харкові.

Українські Національні Новини

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