Загарбники повністю зруйнували 216 навчальних закладів в Україні

Цитата

"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, більше ніж 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 11 липня відомо про 347 загиблих та 648 поранених дітей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

У Харкові в ніч на 11 липня російська ракета знову поцілила в школу у Харкові.