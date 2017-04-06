Общегородская зарядка состоялась в Кропивницком

Утренняя зарядка проходит в городе второй раз. В этом году месседж массовой акции организаторы определили как “зарядись толерантностью”.

Вместо билета на стадион все участники получили красные ленты — символ борьбы со СПИДом.

Вместо футбольного поединка на стадионе — утренняя зарядка в поддержку толерантного отношения к ВИЧ-позитивным, да и вообще друг к другу.

В этот день чиновники, депутаты, медики, журналисты, студенты сделали зарядку вместе.

Кроме того, игрок ФК “Звезда”, мастер спорта по футболу Владислав Лупашко расскажет участникам акции, как правильно начать свое утро.

Напомним, кропивничане присоединятся к сбору пасхальных корзин для военных. 14-15 апреля волонтеры доставят вкусности на передовую.