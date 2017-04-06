Загальноміська зарядка відбулась у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні близько 8:00 на стадіоні футбольного клубу “Зірка” у Кропивницькому, розпочалась загальноміська зарядка, повідомляє кореспондент УНН.
Ранкова зарядка проходить у місті вдруге. Цьогорічний меседж масової акції організатори визначили як “зарядись толерантністю”.
Замість квитка на стадіон всі учасники отримали червоні стрічки — символ боротьби зі СНІДом.
Замість футбольного поєдинку на стадіоні — ранкова зарядка на підтримку толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних, та й загалом один до одного.
Цього дня чиновники, депутати, медики, журналісти, студенти зробили зарядку разом.
Крім того, гравець ФК “Зірка”, майстер спорту з футболу Владислав Лупашко розкаже учасникам акції, як правильно розпочати свій ранок.
Нагадаємо, Кропивничани долучаться до збору великодніх кошиків для військових. 14-15 квітня волонтери доправлять смаколики на передову.