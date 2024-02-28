Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе ударов баллистических ракет с юга.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.
Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 20028 просмотров
Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе ударов баллистических ракет с юга.
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