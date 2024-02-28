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Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга

Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 20:57  •  12834 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе ударов баллистических ракет с юга.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 20028 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Зафіксована загроза ударів балістичними ракетами з півдня
The threat of ballistic missile attacks from the south has been recorded
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Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе ударов баллистических ракет с юга.

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Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга

1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов

ЧАО "Укргидроэнерго" перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн авансовых дивидендов, исходя из прогноза прибыли на 2023 год.

Экономика •   •  10404 просмотра
1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов

кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

российские студенты получат стипендии за участие в массовых фальсификациях во время фейковых выборов на незаконно оккупированных украинских территориях.

Война •   •  12954 просмотра
кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф

Министерство иностранных дел Украины призывает к мирному урегулированию приднестровского вопроса и выступает против любого дестабилизирующего внешнего вмешательства, выступая за вывод российских войск из Молдовы.

Война •   •  12623 просмотра
россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины сообщили, что баллистическое оружие может быть применено из восточных районов.

Война •   •  20028 просмотра
Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.

Война •   •  20145 просмотра
Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР

Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины и заменили ссылку на ее официальный Telegram-канал, подставив вместо него фейковый канал.

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Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР

На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ

В Миргородском районе Полтавской области во время объявленной воздушной тревоги 28 февраля прогремели взрывы.

Война •   •  24194 просмотра
На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ

Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.

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Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

Война •   •  28672 просмотра
Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза