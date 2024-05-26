Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили

Правоохранители Чили задержали двух подозреваемых в поджоге леса в феврале этого года, что привело к гибели более 100 человек. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что двух мужчин задержали еще в пятницу.

Один из подозреваемых является бывшим работником чилийского офиса, ответственного за политику в отношении лесов. По данным местных СМИ, другой задержанный человек - пожарный.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения в субботу прокуроры региона Вальпараисо заявили, что нашли устройство, которое использовалось для поджога, в комнате одного из задержанных.

Также стало известно, что один из задержанных причастен к шести предыдущим пожарам, которые нанесли ущерб заповеднику Пеньюэлас.

Дополнение

В феврале пожар в лесу в регионе Вальпараисо стал крупнейшей катастрофой в стране после мощного землетрясения в 2010 году, когда погибло более 100 человек и пострадало еще 16 000 человек.

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