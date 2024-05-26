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Затримано двох підозрюваних у справі про смертельну лісову пожежу в Чилі

Затримано двох підозрюваних у справі про смертельну лісову пожежу в Чилі

Київ • УНН

 • 27947 перегляди

Двоє підозрюваних, серед яких колишній працівник лісового господарства та пожежник, були затримані за звинуваченням у спричиненні смертоносної лісової пожежі в чилійському регіоні Вальпараїсо в лютому, яка забрала життя понад 100 людей.

Правоохоронці Чилі затримали двох підозрюваних у підпалі лісу в лютому цього року, що призвело до загибелі понад 100 людей. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що двох чоловіків затримали ще в п'ятницю.

Один із підозрюваних є колишнім працівником чилійського офісу, відповідального за політику щодо лісів. За даними місцевих ЗМІ, інша затримана людина - пожежник.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу в суботу прокурори регіону Вальпараїсо заявили, що знайшли пристрій, який використовувався для підпалу, в кімнаті одного із затриманих.

Також стало відомо, що один із затриманих причетний до шістьох попередніх пожеж, які завдали шкоди заповіднику Пеньюелас.

Доповнення

У лютому пожежа в лісі в регіоні Вальпараїсо стала найбільшою катастрофою в країні після потужного землетрусу в 2010 році, коли загинуло понад 100 людей і постраждало ще 16 000 осіб.

Нова обсерваторія в Чилі – найвища у світі – має на меті виявити походження планет та галактик01.05.24, 17:35 • 19968 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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