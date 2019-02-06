Застройщики все чаще фиксируют стоимость жилья в гривне - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Одной из главнейших тенденций на рынке недвижимости в прошлом году стало закрепление цен на жилье в гривне. Об этом сообщает аналитическое консалтинговое агентство SV Development, передает УНН.
По данным Национального банка, цены на столичную недвижимость в 2018 году выросли на 6,9% в гривне. При этом в евро цена выросла всего на 0,8%.
"Даже в премиум-сегменте мы наблюдаем переход части контрактов в абсолютную фиксацию гривной", — заявила эксперт Ярослава Чапко.
В публикации говорится, что рост цен на жилье происходил в основном за счет удорожания строительства в среднем на 23%.
Напомним, что согласно подсчетам Минрегиона, себестоимость строительства одного квадратного метра в Киеве в прошлом году была самой высокой в Украине и составляла почти 14 тыс. грн.
Как сообщал УНН, в то же время глава правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир рассказал, что минимальная стоимость квадратного метра жилья, построенного с наличием всех необходимых документов, - 15-16 тысяч гривен.
По словам президента "Киевгорстроя", покупка жилья, квадратный метр которого стоит дешевле названой суммы, очень рискованна: либо застройщик использует некачественные стройматериалы, или отсутствует законное оформление земли.
"Цена квадратного метра - это первый фактор, на который обращает внимание покупатель. Он является одним из основных маркеров законности строительства", - подчеркнул Игорь Кушнир.
По оценкам экспертов, минимальная средняя стоимость жилья в новостройках столицы составляет 23 700 грн.