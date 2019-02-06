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Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні - експерт

Київ • УНН

 • 8441 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Однією з найголовніших тенденцій на ринку нерухомості торік стало закріплення цін на житло у гривні. Про це повідомляє аналітичне консалтингове агентство SV Development, передає УНН.

За даними Національного банку, ціни на столичну нерухомість у 2018 році зросли на 6,9% у гривні. При цьому в євро ціна зросла лише на 0,8%.

"Навіть у преміум-сегменті ми спостерігаємо перехід частини контрактів у абсолютну фіксацію гривнею", - заявила експерт Ярослава Чапко.

У публікації йдеться, що зростання цін на житло відбувалося в основному за рахунок подорожчання будівництва в середньому на 23%.

Нагадаємо, що згідно з підрахунками Мінрегіону, собівартість будівництва одного квадратного метра в Києві торік була найвищою в Україні і становила майже 14 тис. грн.

Як повідомляв УНН, водночас голова правління - президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір розповів, що мінімальна вартість квадратного метра житла, побудованого із наявністю всіх необхідних документів, - 15-16 тисяч гривень.

За словами президента "Київміськбуду", покупка житла, квадратний метр якого коштує дешевше названої суми, дуже ризикована: або забудовник використовує неякісні будматеріали, або відсутнє законне оформлення землі.

"Ціна квадратного метра - це перший фактор, на який звертає увагу покупець. Він є одним з основних маркерів законності будівництва", - підкреслив Ігор Кушнір.

За оцінками експертів, мінімальна середня вартість житла у новобудовах столиці становить 23 700 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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