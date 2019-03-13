Застройщик меняет стоимость квартир в отдельных ЖК

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" объявляет о повышении базовой стоимости на нескольких объектах, сообщает УНН по информации пресс-службы холдинга.

С 15 марта цена увеличена на все свободные квартиры и апартаменты, а также на неоплаченные квадратные метры по уже заключенным договорам в жилых комплексах:

  • ЖК "Медовый-2" и ЖК "Медовый-1" - на 500 грн;
  • ЖК "Отрада" - на 300 грн;
  • ЖК "Каховская" - на 500 грн;
  • ЖК "MIRAX" - на 1000 грн;
  • ЖК "Новомостицко-Замковецкий" - на 500 грн на одноуровневые квартиры.

В "Киевгорстрое" объяснили, что повышение цен обусловлено ростом стоимости комплектующих материалов.

В то же время в холдинге сообщили, что на двухуровневые квартиры в ЖК "Новомостицко-Замковецкий" увеличена скидка до 18%.

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