Застройщик меняет стоимость квартир в отдельных ЖК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" объявляет о повышении базовой стоимости на нескольких объектах, сообщает УНН по информации пресс-службы холдинга.
С 15 марта цена увеличена на все свободные квартиры и апартаменты, а также на неоплаченные квадратные метры по уже заключенным договорам в жилых комплексах:
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- ЖК "Медовый-2" и ЖК "Медовый-1" - на 500 грн;
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- ЖК "Отрада" - на 300 грн;
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- ЖК "Каховская" - на 500 грн;
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- ЖК "MIRAX" - на 1000 грн;
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- ЖК "Новомостицко-Замковецкий" - на 500 грн на одноуровневые квартиры.
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В "Киевгорстрое" объяснили, что повышение цен обусловлено ростом стоимости комплектующих материалов.
В то же время в холдинге сообщили, что на двухуровневые квартиры в ЖК "Новомостицко-Замковецкий" увеличена скидка до 18%.