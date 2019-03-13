Забудовник змінює вартість квартир в окремих ЖК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” оголошує про підвищення базової вартості на кількох об’єктах, повідомляє УНН за інформацією прес-служби холдингу.

З 15 березня ціну збільшено на всі вільні квартири та апартаменти, а також на неоплачені квадратні метри за вже укладеними правочинами у житлових комплексах:

  • ЖК “Медовий-2” та ЖК “Медовий-1” — на 500 грн;
  • ЖК “Отрада” — на 300 грн;
  • ЖК “Каховська” — на 500 грн;
  • ЖК “MIRAX” — на 1000 грн;
  • ЖК “Новомостицько-Замковецький” — на 500 грн на однорівневі квартири.

У “Київміськбуді” пояснили, що підвищення цін обумовлено зростанням вартості комплектуючих матеріалів.

Водночас у холдингу повідомили, що на дворівневі квартири у ЖК “Новомостицько-Замковецький” збільшено знижку до 18%.

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