Забудовник змінює вартість квартир в окремих ЖК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” оголошує про підвищення базової вартості на кількох об’єктах, повідомляє УНН за інформацією прес-служби холдингу.
З 15 березня ціну збільшено на всі вільні квартири та апартаменти, а також на неоплачені квадратні метри за вже укладеними правочинами у житлових комплексах:
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- ЖК “Медовий-2” та ЖК “Медовий-1” — на 500 грн;
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- ЖК “Отрада” — на 300 грн;
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- ЖК “Каховська” — на 500 грн;
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- ЖК “MIRAX” — на 1000 грн;
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- ЖК “Новомостицько-Замковецький” — на 500 грн на однорівневі квартири.
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У “Київміськбуді” пояснили, що підвищення цін обумовлено зростанням вартості комплектуючих матеріалів.
Водночас у холдингу повідомили, що на дворівневі квартири у ЖК “Новомостицько-Замковецький” збільшено знижку до 18%.