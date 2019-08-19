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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 78556 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137422 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128032 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130168 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153135 просмотра

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Застройщик предлагает лояльные условия приобретения готовых квартир

Застройщик предлагает лояльные условия приобретения готовых квартир

Киев  •  УНН

 • 14419 просмотра

"Киевгорстрой" предлагает квартиры в построенных домах.

Список объектов, в которых можно купить готовую квартиру со скидкой и начать ремонт.

ЖК Каховская, дом № 1, в продаже 3 и 5 комнатные квартиры на разных этажах. Стоимость квадратного метра от 26 073 грн до 27 360 грн. Стоимость квадратного метра со скидкой 12% от 23 231 грн до 24 076 грн.

ЖК “Французский квартал” по ул. Анри Барбюса, 52/1 — в продаже 4-комнатная квартира на 2 этаже. Стоимость квадратного метра — 44 173 грн, стоимость со скидкой 8% — 40 639 грн.

ЖК на Гарматной, в продаже 3-комнатная квартира на 24 этаже. Стоимость квадратного метра — 23 334 грн, стоимость со скидкой 20% — 18 667 грн.

ЖК на проспекте Соборности (бывший проспект Воссоединения) — в продаже 3-комнатные квартиры в доме № 1 на 5, 8 и 14 этажах. Стоимость квадратного метра 21 991 грн, стоимость со скидкой 10% — 19 792 грн.

ЖК “Новомостицко-Замковецкий”, что по ул. Сергея Данченко, 32, в продаже 2-комнатные квартиры на 16 и 17 этажах, стоимость квадратного метра от 20 700 грн до 23 500 грн, скидка при условии полной оплаты 10%. Стоимость квадратного метра со скидкой от 20 700 грн до 23 500 грн.

ЖК на пересечении ул. Оноре де Бальзака и ул. Марины Цветаевой, в продаже 3-комнатные квартиры на 1 и 2 этажа. Стоимость квадратного метра от 19 000 грн до 19 500 грн, скидка при условии полной оплаты составляет 10%. Стоимость квадратного метра со скидкой от 17 100 грн до 17 750 грн.

ЖК на проспекте Науки, 56 и 62 — в продаже 1 и 3-комнатные квартиры. Стоимость квадратного метра для 3-комнатной квартиры — 19 500 грн, стоимость со скидкой 10% — 17 750 грн; стоимость квадратного метра от 22 900 грн, стоимость со скидкой 10% — 20 610 грн.

ЖК на Чоколовском бульваре — в продаже 2-комнатная квартира на 4 этажа. Стоимость квадратного метра 26 989 грн, стоимость со скидкой 15% — 22 940 грн.

ЖК по ул. Просвещения, 16 А — в продаже две 3-комнатные квартиры, стоимость квадратного метра 24 447 грн, стоимость со скидкой 10% — 22 002 грн.

ЖК по ул Эрнста, 2 в продаже 3-комнатная квартира на 1 этаже, стоимость квадратного метра 22 500 грн, стоимость со скидкой 10% — 20 250 грн.

ЖК по ул. Вячеслава Черновола, 29 А — в продаже двухуровневая квартира 184 кв.м, стоимость квадратного метра 35 000 грн, стоимость со скидкой 10% — 31 500 грн.

ЖК по ул. Драгоманова, 4 А — в продаже двухуровневая 2-комнатная квартира площадью 123 кв.м, стоимость квадратного метра 20 000 грн, стоимость со скидкой — 18 000 грн.

ЖК в с. Тарасовка Киево-Святошинского района — в продаже 2 и 3-комнатные квартиры на 1, 2 и 9 этажах, стоимость квадратного метра 10 500 грн, скидка при условии полной оплаты — 5%. Стоимость со скидкой — 9 975 грн.

Апарт-комплекс “Costa Fontana” в Одессе — в продаже апартаменты от 57,5 ​​кв.м до 102 кв.м, стоимость квадратного метра от 33 000 грн до 47 190 грн. Стоимость со скидкой 10% от 29 700 грн до 42 471 грн.

Подробнее на сайте застройщика .

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