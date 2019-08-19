Забудовник пропонує лояльні умови придбання готових квартир

Список об’єктів, у яких можна купити готову квартиру зі знижкою і почати ремонт.

ЖК Каховська, будинок № 1, у продажу 3 і 5 кімнатні квартири на різних поверхах. Вартість квадратного метру від 26 073 грн до 27 360 грн. Вартість квадратного метру зі знижкою 12% від 23 231 грн до 24 076 грн.

ЖК “Французький квартал”, що по вул. Анрі Барбюса, 52/1 — у продажу 4-кімнатна квартира на 2 поверсі. Вартість квадратного метру — 44 173 грн, вартість зі знижкою 8% — 40 639 грн.

ЖК на Гарматній, у продажу 3-кімнатна квартира на 24 поверсі. Вартість квадратного метру — 23 334 грн, вартість зі знижкою 20% — 18 667 грн.

ЖК на проспекті Соборності (колишній проспект Возз’єдання) — у продажу 3-кімнатні квартири у будинку № 1 на 5, 8 і 14 поверхах. Вартість квадратного метру 21 991 грн, вартість зі знижкою 10% — 19 792 грн.

ЖК “Новомостицько-Замковецький”, що по вул. Сергія Данченка, 32 — у продажу 2-кімнатні квартири на 16 і 17 поверхах, вартість квадратного метру від 20 700 грн до 23 500 грн, знижка за умови повної оплати 10%. Вартість квадратного метру зі знижкою від 20 700 грн до 23 500 грн.

ЖК на перетині вул. Оноре Бальзака та вул. Марини Цветаєвої, у продажу 3-кімнатні квартири на 1 і 2 поверху. Вартість квадратного метру від 19 000 до 19 500 грн, знижка за умов повної оплати складає 10%. Вартість квадратного метру зі знижкою від 17 100 грн до 17 750 грн.

ЖК на проспекті Науки, 56 і 62 — у продажу 1 і 3-кімнатні квартири. Вартість квадратного метру для 3-кімнатної квартири — 19 500 грн, вартість зі знижкою 10% — 17 750 грн; вартість квадратного метру для 1-кімнатних квартир 22 900 грн, вартість зі знижкою 10% — 20 610 грн.

ЖК на Чоколівському бульварі — у продажу 2-кімнатна квартира на 4 поверху. Вартість квадратного метру 26 989 грн, вартість зі знижкою 15% — 22 940 грн.

ЖК по вул. Освіти, 16-А — у продажу дві 3-кімнатні квартири, вартість квадратного метру 24 447 грн, вартість зі знижкою 10% — 22 002 грн.

ЖК по вул Ернста, 2 — у продажк 3-кімнатна квартира на 1 поверсі, вартість квадратного метру 22 500 грн, вартість зі знижкою 10% — 20 250 грн.

ЖК по вул. Вячеслава Чорновола, 29 А — у продажу дворівнева квартира 184 кв.м, вартість квадратного метру 35 000 грн, вартість зі знижкою 10% — 31 500 грн.

ЖК по вул. Драгоманова, 4 А — у продажу дворівнева 2-кімнатна квартира площею 123 кв.м, вартість квадратного метру 20 000 грн, вартість зі знижкою — 18 000 грн.

ЖК у с.Тарасівка Києво-Святошинського району — у продажу 2 і 3-кімнатні квартири на 1, 2 і 9 поверхах, вартість квадратного метру 10 500 грн, знижка за умови повної оплати — 5%. Вартість зі знижкою — 9 975 грн.

Апарт-комплекс “Costa Fontana” у Одесі — у продажу апартаменти від 57,5 кв.м до 102 кв.м, вартість квадратного метру від 33 000 грн до 47 190 грн. Вартість зі знижкою 10% від 29 700 грн до 42 471 грн.

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