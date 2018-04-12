Застройщик предлагает квартиры в домах введенных в эксплуатацию

“Киевгорстрой” предлагает к реализации готовое жилье со скидками. При условии полной оплаты стоимости квартиры, скидки на свободные жилые квадратные метры становятся максимальными:

• Ул. Коперника, 3 — 20%

• Просп. Соборности (ранее Воссоединения), 30-А — 10%

• Просп. Соборности (ранее Воссоединения), 30 — 10%

• Бульвар Чоколовский, 27-Б — 15%

• Ул. Западная, 10 — 15%

• Ул. Гармантая, 37-А — 15%

Как сообщили в компании, более подробную информацию о скидках на квартиры в готовых домах, а также о покупке недвижимости в строящихся объектах в рассрочку или на условиях ипотеки предоставят в отделе продаж (022) 280 90 11; ул. М.Омеляновича-Павленко (ранее Суворова), 4/6.