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Забудовник пропонує квартири у будинках введених в експлуатацію

Забудовник пропонує квартири у будинках введених в експлуатацію

Київ • УНН

 • 26255 перегляди

Холдингова компанія “Київміськбуд” пропонує квартири зі знижкою у житлових будинках введених в експлуатацію. Кількість квартир обмежена.

“Київміськбуд” пропонує до реалізації готове житло зі знижками. За умови повної оплати вартості квартири, знижки на вільні житлові квадратні метри стають максимальними:
• Вул. Коперника,3 — 20%
• Просп. Соборності (раніше Возз’єднання), 30-А — 10%
• Просп. Соборності (раніше Возз’єднання), 30 — 10%
• Бульвар Чоколівський, 27-Б — 15%
• Вул. Західна, 10 — 15%
• Вул.Гарманта, 37-А — 15%

Як повідомили у компанії, більш детальну інформацію щодо знижок на квартири у готових будинках, а також купівлі нерухомості у об’єктах, що будуються, у розстрочку чи на умовах іпотеки, нададуть у відділі продажів (022) 280 90 11; вул.М.Омеляновича-Павленка (раніше Суворова), 4/6.

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