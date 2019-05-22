Застройщик представил бюджетные варианты квартир

Среди запросов, которые чаще всего получает "Киевгорстрой", лидируют вопросы о квартирах с наименьшей ценой. Учитывая, что по статистике на четырех украинцев приходится лишь один квадратный метр жилья, потребность в собственном жилом пространстве очень актуальна. Однако далеко не каждый может позволить себе приобрести квартиру, ведь даже в Киеве средняя зарплата ниже, чем средняя стоимость "квадрата" в новостройках.

Проектируя новые жилые комплексы, застройщики ориентируются на запросы рынка, а поэтому больше в домах 1-комнатных квартир и квартир-студий.

Также застройщик обратил внимание покупателей, что сегодня приобрести собственную квартиру можно не только за полную стоимость, но и в рассрочку и кредит.