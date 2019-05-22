Застройщик представил бюджетные варианты квартир

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62876 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79649 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92782 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122886 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111582 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137728 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Застройщик представил бюджетные варианты квартир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Наиболее востребованными среди инвесторов остаются квартиры низкой стоимости. Холдинговая компания "Киевгорстрой" составила Топ-5 бюджетных предложений от застройщика, которые есть в продаже.

Среди запросов, которые чаще всего получает "Киевгорстрой", лидируют вопросы о квартирах с наименьшей ценой. Учитывая, что по статистике на четырех украинцев приходится лишь один квадратный метр жилья, потребность в собственном жилом пространстве очень актуальна. Однако далеко не каждый может позволить себе приобрести квартиру, ведь даже в Киеве средняя зарплата ниже, чем средняя стоимость "квадрата" в новостройках.

Проектируя новые жилые комплексы, застройщики ориентируются на запросы рынка, а поэтому больше в домах 1-комнатных квартир и квартир-студий.

Также застройщик обратил внимание покупателей, что сегодня приобрести собственную квартиру можно не только за полную стоимость, но и в рассрочку и кредит.

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