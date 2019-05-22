Забудовник представив бюджетні варіанти квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Найбільш запитуваними серед інвесторів залишаються квартири найнижчої вартості. Холдингова компанія “Київміськбуд” склала Топ-5 бюджетних пропозицій від забудовника, які є у продажу.
Серед запитів, які найчастіше отримує “Київміськбуд”, лідирують питання про квартири з найменшою ціною. Враховуючи, що за статистикою на чотирьох українців приходиться лише один квадратний метр житла, потреба у власному житлову просторі дуже актуальна. Однак далеко не кожний може дозволити собі придбати квартиру, адже навіть у Києві середня зарплата нижче, ніж середня вартість “квадрату” у новобудовах.
Проектуючи нові житлові комплекси, забудовники орієнтуються на запити ринку, а тому найбільше у будинках 1-кімнатних квартир і квартир-студій.
Також забудовник звернув увагу покупців, що сьогодні придбати власну квартиру можна не тільки за повну вартість, а й у розстрочку та кредит.