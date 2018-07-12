Застройщик показал, как сводится ЖК Mirax

На сегодняшний день на втором доме, секция А строители обустраивают перекрытия цокольного этажа, а также устанавливают элементы вертикальных конструкций и частичное обустройство перекрытия над 15 этажом первого дома.

Идет обустройство ростверка подпорной стены и продолжаются работы по обустройству подпорной стены 4-го дома.

Дальнейшие работы ориентировочно идти по такому графику: