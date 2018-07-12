Застройщик показал, как сводится ЖК Mirax
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Продолжаются активные работы на жилом комплексе Mirax, что на ул.Глыбочицкой, 43 в Подольском районе столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя", передает УНН.
На сегодняшний день на втором доме, секция А строители обустраивают перекрытия цокольного этажа, а также устанавливают элементы вертикальных конструкций и частичное обустройство перекрытия над 15 этажом первого дома.
Идет обустройство ростверка подпорной стены и продолжаются работы по обустройству подпорной стены 4-го дома.
Дальнейшие работы ориентировочно идти по такому графику: