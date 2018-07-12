Забудовник показав, як зводиться ЖК Mirax
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Тривають активні роботи на житловому комплексі MIRAX, що на вул.Глибочицькій, 43 у Подільському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду", передає УНН.
На сьогоднішній день на другому будинку, секція А будівельники облаштовують перекриття цокольного поверху, а також встановлюють елементи вертикальних конструкцій та часткове облаштування перекриття над 15 поверхом першого будинку.
Йде облаштування ростверку підпірної стіни та продовжуються роботи з облаштування підпірної стіни 4-го будинку.
Подальші роботи орієнтовно йтимуть за таким графіком: