Застройщик показал процесс возведения ЖК по улице Каховской в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Днепровском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса по улице Каховская, 60. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевгорстрой".
На домах №№1, 2, 3 проводят окончательные отделочные работы, выполняется благоустройство территории.
В доме №4 проводятся монолитные работы на уровне 15-го этажа, выполняется обустройство внешних и внутренних ограждающих конструкций. Обустраивают внешние инженерные сети и выполняют работы по благоустройству территории.
В доме №5 завершается установка металлопластиковых конструкций, проводятся спецработы (сантехнические, электрические), выполняются отделочные работы.
В "Киевгорстрое" сообщили, что ЖК "Каховская" - это современный комплекс из пяти 26-этажных домов комфорт-класса, состоящий из четырех односекционных и пятого - восьмисекционного дома. В нежилых помещениях на первых этажах будут размещаться магазины, рестораны, химчистка и многие другие заведения. Комплекс будет иметь собственный детский сад. Дворовая территория будет "закрыта" от машин, на ней обустроят современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.