Застройщик показал процесс возведения ЖК по улице Каховской в столице

На домах №№1, 2, 3 проводят окончательные отделочные работы, выполняется благоустройство территории.

В доме №4 проводятся монолитные работы на уровне 15-го этажа, выполняется обустройство внешних и внутренних ограждающих конструкций. Обустраивают внешние инженерные сети и выполняют работы по благоустройству территории.

В доме №5 завершается установка металлопластиковых конструкций, проводятся спецработы (сантехнические, электрические), выполняются отделочные работы.

В "Киевгорстрое" сообщили, что ЖК "Каховская" - это современный комплекс из пяти 26-этажных домов комфорт-класса, состоящий из четырех односекционных и пятого - восьмисекционного дома. В нежилых помещениях на первых этажах будут размещаться магазины, рестораны, химчистка и многие другие заведения. Комплекс будет иметь собственный детский сад. Дворовая территория будет "закрыта" от машин, на ней обустроят современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.