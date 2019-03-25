Забудовник показав процес зведення ЖК по вулиці Каховській у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Дніпровському районі Києва продовжуються роботи зі зведення нового житлового комплексу по вулиці Каховська, 60. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київміськбуд".
На будинках №№1, 2, 3 проводять остаточні опоряджувальні роботи, виконується благоустрій території.
У будинку №4 проводяться монолітні роботи на рівні 15-го поверху, виконується облаштування зовнішніх та внутрішніх огороджувальних конструкцій. Облаштовують зовнішні інженерні мережі та виконують роботи з благоустрою території.
У будинку №5 завершується встановлення металопластикових конструкцій, проводяться спецроботи (сантехнічні, електричні), виконуються опоряджувальні роботи.
У "Київміськбуді" повідомили, що ЖК "Каховська" - це сучасний комплекс із п’яти 26-поверхових будинків комфорт-класу, що складається з чотирьох односекційних та п'ятого - восьмисекційного будинку. У нежитлових приміщеннях на перших поверхах розміщуватимуться магазини, ресторани, хімчистка та багато інших закладів. Комплекс матиме власний дитячий садочок. Дворова територія буде "закрита" від машин, на ній облаштують сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для малюків і дорослих.