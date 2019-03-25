Забудовник показав процес зведення ЖК по вулиці Каховській у столиці

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 25260 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 61302 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 56227 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71507 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88685 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85605 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169630 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99324 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72333 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327673 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11630 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17883 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16939 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11318 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 37400 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169633 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327673 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261010 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372009 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 25263 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15498 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20804 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26744 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47599 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Забудовник показав процес зведення ЖК по вулиці Каховській у столиці

Київ • УНН

 • 14093 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Дніпровському районі Києва продовжуються роботи зі зведення нового житлового комплексу по вулиці Каховська, 60. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київміськбуд".

Забудовник показав процес зведення ЖК по вулиці Каховській у столиці

На будинках №№1, 2, 3 проводять остаточні опоряджувальні роботи, виконується благоустрій території.

У будинку №4 проводяться монолітні роботи на рівні 15-го поверху, виконується облаштування зовнішніх та внутрішніх огороджувальних конструкцій. Облаштовують зовнішні інженерні мережі та виконують роботи з благоустрою території.

У будинку №5 завершується встановлення металопластикових конструкцій, проводяться спецроботи (сантехнічні, електричні), виконуються опоряджувальні роботи.

У "Київміськбуді" повідомили, що ЖК "Каховська" - це сучасний комплекс із п’яти 26-поверхових будинків комфорт-класу, що складається з чотирьох односекційних та п'ятого - восьмисекційного будинку. У нежитлових приміщеннях на перших поверхах розміщуватимуться магазини, ресторани, хімчистка та багато інших закладів. Комплекс матиме власний дитячий садочок. Дворова територія буде "закрита" від машин, на ній облаштують сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для малюків і дорослих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92