Застройщик пытался незаконно демонтировать здание старой синагоги в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА. 21 января. УНН. В Одессе застройщик пытался незаконно демонтировать здание бывшей Новобазарной синагоги, находящейся в центре города – на улице Ольгиевской. Об этом сообщил начальник государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев, передает УНН.
По его словам, работы велись незаконно, так как у застройщика отсутствуют необходимые разрешения. Строители успели разобрать несущие конструкции, однако, работы были остановлены.
“Во время осмотра владелец объекта или его уполномоченное лицо отсутствовали, работы остановили, о чем составлен соответствующий акт”, — сказал Авдеев.
По словам Авдеева, началась внеплановая проверка по факту самовольного выполнения подготовительных работ. Сейчас объект закрыт, доступ к нему ограничен.
Здание Новобазарной синагоги было построено в 1894 году. В 1991 году “Дом Новобазарной синагоги” был принят под охрану государства как памятник архитектуры местного значения, однако позже потерял этот статус в связи с несоответствием критериям, определенным постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2001 № 1760. В 2009 году в здании произошел сильный пожар.