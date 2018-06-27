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Застройка берега Днепра: компании аффилированные с Рыбалкой добились отмены ареста участков

Застройка берега Днепра: компании аффилированные с Рыбалкой добились отмены ареста участков

Киев  •  УНН

 • 10087 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Апелляционный суд Днепропетровской области отменил арест земельных участков водоохранной зоны реки Днепр, что были застроены должностными лицами ряда компаний, аффилированных с нардепом от РПЛ Сергеем Рыбалкой. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Соответствующий арест на земельные участки был накануне наложен Бабушкинским районным судом г. Днепр в апреле этого года.

Об аресте ходатайствовала прокуратура Днепропетровской области, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12017040000000567 относительно незаконной застройки земельных участков в водоохранной зоне реки Днепр в пределах прибрежно-защитной полосы.

В указанном уголовном производстве, согласно данным Реестра судебных решений, фигурируют должностные лица трех днепропетровских предприятий ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426).

По данным следствия, строительные работы на соответствующих земельных участках проводились в течение 2014-2017 годов по ул. Набережная Победы, 55 в г. Днепр. Застройщики при этом нарушили ряд требований градостроительного и земельного законодательства. Речь идет о ведении строительных работ на земельных участках без разрешительных документов органов государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и без наличия правоустанавливающих документов на них.

Кроме того, следствие считает, что незаконной застройке способствовали и местные чиновники, в частности, представители департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области.

С целью отмены наложенных арестов, защита ООО "Парк Дружбы" и ООО "Атлант-2009" подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил арест земельных участков.

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Заметим, что одна из компаний, должностные лица которой подозреваются в нарушении действующего законодательства - ООО "Городской сад" (ЕГРПОУ 34408371) - согласно данным из Единого реестра юридических лиц, уже прекратила свое существование. Интересна эта компания тем, что среди ее учредителей с долей в 20% была мать народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Евгения Рыбалка и ее родная сестра (тетя нардепа) Ольга Кривохатько (тоже с долей в 20%).

Более того, как свидетельствуют данные из реестров, другие основатели уже ликвидированного ООО "Городской сад" также связаны с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

Например, один из основателей этой компании - Сергей Вишницкий - параллельно является учредителем ООО "Самоцвет" (13473378), которое, в свою очередь, занимается торговлей продуктами и входит в орбиту компаний снекового бизнеса депутата.

Еще один основатель ликвидированного ООО "Городской сад" - Алексей Шмыгленко - ранее руководил ООО "Чистая планета" и сегодня является руководителем ООО "Продэкспорт-2009". Обе компании также входят в орбиту снекового бизнеса депутата Рыбалки.

Кроме этого, основателем и руководителем ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426) (фигурирует в деле о незаконной застройке Днепра) является Ольга Вишницкая, которая может быть родственницей Сергея Вишницкого (соучредитель фирмы "Городской сад" и "Самоцвет").

Таки образом, можно предположить, что за незаконной, как утверждает следствие, застройкой набережной Днепра стоят интересы семейного бизнеса народного депутата Сергея Рыбалки.

Как писал УНН, родственные снековые компании Рыбалки подозреваются в ведении торговых отношений с оккупированными территориями. По данному факту, один из топ-менеджеров бизнеса нардепа уже получил обвинительный приговор суда.

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