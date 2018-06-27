Забудова берега Дніпра: компанії афільовані з Рибалкою домоглися скасування арешту ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував арешт земельних ділянок водоохоронної зони річки Дніпро, що були забудовані службовими особами низки компаній, афільованих із нардепом від РПЛ Сергієм Рибалкою. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Відповідний арешт на земельні ділянки був напередодні накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпро у квітні цього року.
Про арешт клопотала прокуратура Дніпропетровської області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000567 щодо незаконної забудови земельних ділянок в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережно-захисної смуги.
У вказаному кримінальному провадженні, згідно даних Реєстру судових рішень, фігурують службові особи трьох дніпропетровських підприємств ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426).
За даними слідства, будівельні роботи на відповідних земельних ділянках проводилися протягом 2014-2017 років по вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро. Забудовники при цьому порушили низку вимог містобудівного та земельного законодавства. Йдеться, зокрема, про ведення будівельних робіт на земельних ділянках без дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування та без наявності правовстановлюючих документів на них.
Крім того, слідство вважає, що незаконній забудові сприяли і місцеві чиновники, зокрема, представники департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області.
З метою скасування накладених арештів, захист ТОВ "Парк Дружби" та ТОВ "Атлант-2009" подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
Вивчивши матеріали справи, Апеляційний суд задовольнив скаргу адвокатів та скасував арешт земельних ділянок.
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Зауважимо, що одна з компаній, службові особи якої підозрюються в порушенні чинного законодавства, - ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371) - згідно з даними з Єдиного реєстру юридичних осіб, вже припинила своє існування. Цікава ця компанія тим, що серед її засновників з часткою в 20% була мати народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Євгенія Рибалка та її рідна сестра (тітка нардепа) Ольга Кривохатько (теж з часткою в 20%).
Більше того, як свідчать дані з Реєстрів, інші засновники вже ліквідованого ТОВ "Міський сад" також пов'язані із сімейним бізнесом нардепа Рибалки.
Наприклад, один із засновників цієї компанії - Сергій Вишницький - паралельно є засновником ТОВ "Самоцвіт" (13473378), яке, в свою чергу, займається торгівлею продуктами і входить в орбіту компаній снекового бізнесу депутата.
Ще один засновник ліквідованого ТОВ "Міський сад" - Олексій Шмигленко - раніше керував ТОВ "Чиста планета" і сьогодні є керівником ТОВ "Продекспорт-2009". Обидві компанії також входять в орбіту снекового бізнесу депутата Рибалки.
Окрім цього, засновником і керівником ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426) (фігурує в справі про незаконну забудову Дніпра) є Ольга Вишницька, яка може бути родичкою Сергія Вишницького (співзасновник фірми "Міський сад" і "Самоцвіт").
Таки чином, можна припустити, що за незаконною, як стверджує слідство, забудовою набережної Дніпра стоять інтереси сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.
Як писав УНН, родинні снекові компанії Рибалки підозрюються у веденні торгівельних відносин з окупованими територіями. За вказаним фактом, один із топ-менеджерів бізнесу нардепа вже отримав обвинувальний вирок суду.