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Забудова берега Дніпра: компанії афільовані з Рибалкою домоглися скасування арешту ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував арешт земельних ділянок водоохоронної зони річки Дніпро, що були забудовані службовими особами низки компаній, афільованих із нардепом від РПЛ Сергієм Рибалкою. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Відповідний арешт на земельні ділянки був напередодні накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпро у квітні цього року.

Про арешт клопотала прокуратура Дніпропетровської області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000567 щодо незаконної забудови земельних ділянок в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережно-захисної смуги.

У вказаному кримінальному провадженні, згідно даних Реєстру судових рішень, фігурують службові особи трьох дніпропетровських підприємств ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426).

За даними слідства, будівельні роботи на відповідних земельних ділянках проводилися протягом 2014-2017 років по вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро. Забудовники при цьому порушили низку вимог містобудівного та земельного законодавства. Йдеться, зокрема, про ведення будівельних робіт на земельних ділянках без дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування та без наявності правовстановлюючих документів на них.

Крім того, слідство вважає, що незаконній забудові сприяли і місцеві чиновники, зокрема, представники департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області.

З метою скасування накладених арештів, захист ТОВ "Парк Дружби" та ТОВ "Атлант-2009" подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Вивчивши матеріали справи, Апеляційний суд задовольнив скаргу адвокатів та скасував арешт земельних ділянок.

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Зауважимо, що одна з компаній, службові особи якої підозрюються в порушенні чинного законодавства, - ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371) - згідно з даними з Єдиного реєстру юридичних осіб, вже припинила своє існування. Цікава ця компанія тим, що серед її засновників з часткою в 20% була мати народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Євгенія Рибалка та її рідна сестра (тітка нардепа) Ольга Кривохатько (теж з часткою в 20%).

Більше того, як свідчать дані з Реєстрів, інші засновники вже ліквідованого ТОВ "Міський сад" також пов'язані із сімейним бізнесом нардепа Рибалки.

Наприклад, один із засновників цієї компанії - Сергій Вишницький - паралельно є засновником ТОВ "Самоцвіт" (13473378), яке, в свою чергу, займається торгівлею продуктами і входить в орбіту компаній снекового бізнесу депутата.

Ще один засновник ліквідованого ТОВ "Міський сад" - Олексій Шмигленко - раніше керував ТОВ "Чиста планета" і сьогодні є керівником ТОВ "Продекспорт-2009". Обидві компанії також входять в орбіту снекового бізнесу депутата Рибалки.

Окрім цього, засновником і керівником ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426) (фігурує в справі про незаконну забудову Дніпра) є Ольга Вишницька, яка може бути родичкою Сергія Вишницького (співзасновник фірми "Міський сад" і "Самоцвіт").

Таки чином, можна припустити, що за незаконною, як стверджує слідство, забудовою набережної Дніпра стоять інтереси сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.

Як писав УНН, родинні снекові компанії Рибалки підозрюються у веденні торгівельних відносин з окупованими територіями. За вказаним фактом, один із топ-менеджерів бізнесу нардепа вже отримав обвинувальний вирок суду

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