Загрязнение воздуха в Киеве местами значительно превысило норму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Киеве уровень загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом местами в несколько раз превысил среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.
При этом уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
Накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, по данным Укргидрометцентра, способствуют метеорологические условия (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха), которые будут наблюдаться в столице до 3 августа.
Напомним, эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух.