Забрудення повітря у Києві місцями значно перевищило норму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Києві рівень забруднення повітря діоксидом азоту і формальдегідом місцями у декілька разів перевищив середньодобові гранично-допустимі концентрації (ГДК). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Так, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК у районах Бессарабської та Деміївської площ, Оболонського проспекту, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.
При цьому рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,5 середньодобових ГДК у районах Бессарабської та Деміївської площ, проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.
Накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, за даними Укргідрометцентру, сприяють метеорологічні умови (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря), які будуть спостерігатися у столиці до 3 серпня.
Нагадаємо, експерти розповіли, де в Києві найбільш забруднене повітря.